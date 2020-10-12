للتعليم الجامعي والأساسي.. تسهيلات قدمتها الدولة لطلاب أسر تكافل وكرامة

تسهيلات عديدة قدمتها الحكومة، للطلاب التابعين لأسر برنامح الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، لضمان ممارستهم لحقوقهم في التعليم، دون أي عوائق تعرقل مسيرتهم التعليمة، وآخر تلك التسهيلات، إعلان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2020، أن الوزارة ستتحمل المصروفات الدراسية لأبناء أسر برنامج "تكافل وكرامة"، الحاصلين على 90% وأكثر بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، ويشترط استمرارهم في التفوق، ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2020، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، بمسرح الوزارة بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال، بحضور كل من مدثر صديقى - مدير منظمة بلان انترنشيونال فى مصر، والقائم بأعمال سفير كندا فى مصر، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات فى مختلف المجالات.

لم تكن هذه أولي المبادرات الدراسية لطلاب أسر برنامج تكافل وكرامة، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فئات من طلاب المدارس مستثناة من دفع المصروفات الدراسية هم، أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وأبناء الأسر الأولى بالرعاية.

إضافة إلى أبناء شهداء 25 يناير، وأبناء المرأة المعيلة لأسرتها وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد وطلاب شمال سيناء، أبناء مصابى الثورة، مدارس التربية الخاصة، مدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعى والمدارس الصديقة للفتيات، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تم إعفاء ما يقرب من 2 مليون و200 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية.

في يوليو الماضي، أعلنت وزرارة التضامن عن توفير 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات لطلاب الصف الثالث الثانوي من الأسر المسجلة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بحوالي 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية، ويشارك في المنح جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وعين شمس وجامعة الإسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.