إعدام 240 كيلو أغذية فاسدة في حملة صحية بمدينة دهب

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة دهب، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، وتنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأسفرت الحملة عن اعدام 240 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و 35 لتر من المشروبات المنتهية الصلاحية، وتحرير 26 محضر متنوع.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت المرورعلى 13 منشاة غذائية بمدينة دهب، وجرى تحرير 26 محضرًا متنوعًا، بينهم 12 محضرًا لنقص اشتراطات النظافة، و 14 محضرًا عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وإعدام 240 كيلو من الأغذية غير الصالحة، بينهم 134 أغذية فاسدة، و 35 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وتابع وكيل الوزارة، إعدام حرز يزن 106 كيلو أغذية منتهية الصلاحية، وسحب 8 عينات جافة، و8 عينات مجمدات لإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية، وتحرير مذكرة غلق لمنشأة غذائية لوجود خطر داهم .

وأكد وكيل الوزارة على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة .