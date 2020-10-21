15 مليون مواطن مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"

وضعت الدولة والقيادة السياسية ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياتها، وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية ومحاربة الفقر فقامت وزارة التضامن بالعديد من الإجراءات كما يلى:

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وزيادة المعاشات

يعد برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن منذ مارس2015، همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية، حيث نجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ 27 متمثلة في 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركزا إداريا بتلك المحافظات.

ووصل إجمالي المستفيدين من البرنامج نحو 3.6 ملايين أسرة تضم ما يقارب من 15 مليون مواطن.

قاعدة بيانات مقيد بها 8.1 ملايين أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تماما ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، يتضمن البرنامج وجود قاعدة بيانات مقيد بها 8.1 ملايين أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن.

%52 من الدعم النقدي يوجه للفئات غير القادرة على العمل حيث يوجه 27% من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5 % للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن فوق 65 سنة و1.5% للأيتام.

48% الباقية من الدعم النقدي توجه للفئات المتعثرة أو التي تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

وأكدت القباج تحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020-2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك للأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدي ولم يتم قبولها في برنامج " تكافل وكرامة"، إلى جانب إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، أيضا لما يقرب من مليون و100 ألف طالب، ليصبح الإجمالى 2 مليون و200 ألف طالب.