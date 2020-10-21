"الهجرة" تعلن عن خطوات تصويت المصريين في الخارج للمرحلة الثانية

تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، استعداد المصريين في الخارج للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج، ومحاولة تفادي اي مشكلة.

وتقوم غرفة عمليات الوزارة وتتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج العملية الانتخابية، ويرصد التقرير التالي خطوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

* إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية.

* ضرورة احتفاظ الناخبين في الخارج – المقرر تصويتهم في المرحلة الثانية - بالرقم السري الذي حصلوا عليه أثناء تسجيلهم مسبقا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

* طباعة بطاقات الاقتراع لهذه المرحلة بسهولة ويسر.

* الحفاظ على حقهم القانوني والدستوري بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، والذي خصص 8 مقاعد للمصريين بالخارج.

* محافظات المرحلة الثانية،هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني Egyexpcare2020@gmail.com‬، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 - 01062437210.

كذلك الرد على أي استفسار بشأن مواعيد طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت للناخبين ضمن محافظات المرحلة الثانية، والمتابعة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لطباعة بطاقتين الاقتراع يومي 2 و 3 نوفمبر، وهي المواعيد المقررة لطباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت والإرسال بالنسبة للمرحلة الثانية.

كما أنه يجب اختيار عدد مرشحين في النظام الفردي مساوِ لعدد المقاعد المخصصة للنواب بدائرتك، واختيار قائمة واحدة في نظام القوائم ثم يجب وضع بطاقتين الاقتراع في مظروف صغير وغلقه، ثم طباعة إقرارالتصويت وملء البيانات المطلوبة به، ثم وضع المظروف الصغير المغلق وصورة من بطاقة الرقم القومي، أو صورة من جواز السفر الخاص بك ساري الصلاحية وصورة الإقامة وإقرار التصويت في مظروف كبير، ويتم كتابة عنوان البعثة الدبلوماسية التابع لها الناخب على المظروف والتوجه إلى مكتب بريد حكومي وإرسال المظروف بالبريد المستعجل في المواعيد المقررة للتصويت والارسال الخاصة بالدائرة التابع لها.