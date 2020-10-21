"الوطن" تنشر أول صور للسوبر كومبيوتر بالفيوم.. تكلفته مليون دولار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنّ مركز فيزياء الطاقات العالية بكلية العلوم، قد حصل على جهاز "السوبر كمبيوتر" الُمتخصص في تحليل البيانات الكبيرة بتكلفة تقدر بحوالي مليون دولار كمنحة من المركز الأوروبي للأبحاث النووية بجنيف، لتكون بذلك جامعة الفيوم "مُتمثلة في مركز فيزياء الطاقات العالية" الجامعة الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية التي تحظى بعضوية في أكبر تجربة في العالم وهي المصادم الهايدروني الكبير بجنيف بسويسرا.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنّ الـ"سوبر كومبيوتر" هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أنّ الجامعة لم تدفع فيه جنيهًا واحدًا وهو إهداء بالكامل من المركز الأوروبي للأبحاث النووية، نظرًا لاشتراك الجامعة مع المركز في أكبر تجربة في العالم وهي "المُصادم الهايدروني الكبير".

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّ قوة التخزين في السوبر كومبيوتر تفوق مرة ونصف الموجودة في مكتبة الإسكندرية بعظمتها وكل ما تضمه من كتب ومعلومات، موضحًا أنّه سيخدم العملية البحثية في جامعة الفيوم، والجامعات المصرية، والمراكز البحثية، كما أنّه سيتم استخدامه في التعليم الهجين نظرًا لأنّه سيتم تخزين كافة البيانات التي تُدرس لطلاب الجامعة عليه.

على جانب آخر، أشار الدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، إلى أنّ السوبر كمبيوتر هو عبارة عن مجموعة خوادم (سرفرات) متصلة ببعضها البعض تعمل كوحدة واحدة، ويبلغ عددها 120 سيرفر، مُشيرًا إلى أنّ وظيفته هي اختصار الوقت خاصة في التعامل مع البيانات الكبيرة التي لا يستطيع الكمبيوتر العادي تحليلها.

وأضاف الدكتور محمد عطية، مدير مركز فيزياء الطاقات العالية والأستاذ بكلية العلوم، أنّ السوبر كمبيوتر يُستخدم في تحليل البيانات المجمعة من هذه التجربة، بالإضافة إلى تقديم خدمات حسابية أو حاسوبية للباحثين في جامعة الفيوم والجامعات المصرية، وأيضًا يمكن استخدامه في خدمة العملية التعليمية.