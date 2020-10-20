"شديد" يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بجامعة الفيوم

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، اليوم، بحضور الدكتورة رانيا أبو السعود، القائمة بأعمال عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد علي أغا، المنسق العام للجامعة المصرية للتعلم الالكتروني بجامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الزيارة، اطمأن الدكتور أحمد جابر شديد، على انضباط وحسن سير العملية التعليمية داخل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

يأتي ذلك ضمن توجه الجامعة بتوفير التعليم الإلكتروني، وانتشاره بشكل كبير خلال العام الدراسي الحالي، بدلًا من حضور الطلاب للجامعة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 ولمنع زحام الطلاب والسماح بانتقال الفيروس أو انتشاره من خلال التجمعات الطلابية الكبيرة بالجامعة، بالإضافة إلى توفير أنظمة دراسية حديثة غير موجودة بالجامعة وبعض "الدورات التدريبية" التي تكون معتمدة من الجهات الرسمية، وبذلك يتم القضاء على المراكز التي تُعطي منحا دراسية وهمية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الكيان المتميز المضاف حديثًا للجامعة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم ممثلة في كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية، مشيرًا إلى حرص جامعة الفيوم على نجاح هذه التجربة التي من أهم مميزاتها الحصول على شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي، ونظام تعليمي جديد يعتمد على التعلم عن بعد، ونخبة من أساتذة التدريس، وقاعات محاضرات مجهزة بأحدث الأجهزة، ومناهج دراسية متطورة، إضافة إلى برامج جديدة تواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030 كما أنها تعد كيانًا متميزًا داخل المحافظة تحت مظلة جامعة الفيوم.

من جانبه، أشار الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنّ التعاون المشترك بين الجامعتين شمل هذا العام كليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال بإجمالي 114 طالبًا وطالبة وهو عدد أكبر من المتوقع نظرًا لحداثة التجربة.

كما تفقد رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية بمقر كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، وأعمال التطوير والتشجير بالحرم الجامعي، مؤكدًا ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية داخل الحرم الجامعي واتباع الإرشادات الوقائية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بـ"كورونا".