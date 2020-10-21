تدريب العاملين بخدمة المواطنين في المنيا على لغة الإشارة
كتب:
اسلام فهمي
06:37 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
مبادرة الأيدي الناطقة
أطلق الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مبادرة (الأيدي الناطقة) لتدريب مسؤولي إدارات خدمة المواطنين على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوى الهمم بشكل فعال، لتصبح محافظة المنيا هي أولي محافظات الجمهورية في تبني تلك المبادرة .
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولي إدارات خدمة المواطنين والقائمين على تلقى المشكلات على مستوى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمراكز التسع بالمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (محمد حسان).
أكد نائب المحافظ علي اهتمام وحرص المحافظ على مساندة ودعم إدارات خدمة المواطنين على مستوى التسع مراكز، انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الكاملة للمواطن المصري، والوصول إلى الحل الأمثل والعاجل لمشكلاتهم، داعياً إلى النزول الميداني لحل المشكلات والتفاعل مع المواطنين.
وأضاف أن برنامج تدريب لغة الإشارة يستهدف إدارات خدمة المواطنين لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة في مجال التواصل والدمج مع هذه الفئة من ذوي الهمم وبصفة خاصة فئة الصم والبكم مشدداً على ضرورة توفير كل سبل الدعم والمساندة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، من خلال دمج ذوى الهمم والتواصل معهم لكونهم جزءاً لا يتجزأ من فئات المجتمع.