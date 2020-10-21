جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء تعلن عن أماكن شاغرة في بعض الكليات

أعلنت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول للطلاب لوجود أماكن شاغرة في بعض الكليات، بفرعي رأس سدر و شرم الشيخ.

وأوضحت إدارة الجامعة في الإعلان أنه توجد أماكن شاغرة في مجالات الهندسة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم، الصناعات التكنولوجية، وأماكن محدود للغاية في كلية طب الاسنان والصيدلة بفرع رأس سدر، وكلية الحاسبات، السياحة والضيافة، اللغات والترجمة، الفنون والتصميم، بفرع شرم الشيخ.

وأوضح الإعلان أنه سيجرى قبول الطلبات بداية من يوم الأحد الموافق ٢٥ أكتوبر حتى الثلاثاء الموافق ٢٧ أكتوبر الجاري، وذلك بشؤون الطلاب بمقر فرعي الجامعة برأس سدر وشرم الشيخ.

و تتضمن الطلبات بيانات الطالب الشخصية، ورغباته طبقًا لأولوياته، وصور من شهادات الثانوية العامة او ما يعدلها لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ والعام السابق.

ويقوم الطالب بدفع رسوم التسجيل والاختبارات و قيمتها 750 جنيه للرغبة الأولى، و٥٠٠ لكل رغبة أخرى في مجال مختلف عن الرغبة الاولي ، وقد وفرت الجامعة خدمة البنك الأهلي لذلك داخل المقر.

وسوف تجري امتحانات قبول الطلاب على الإنترنت online يومي الخميس والجمعة الموافق 29 و٣٠ أكتوبر الجاري، وسيجرى إعلان نتائج القبول ٢ نوفمبر المقبل، على أن يجرى استيفاء الأوراق وسداد ٢٥٪ من المصروفات الدراسية، بدءً من يوم الثلاثاء ٣ نوفمبر وحتي الخميس ٥ نوفمبر.