مدبولي يزور مقر مجلس الشيوخ لتهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة لمقر مجلس الشيوخ، حيث وجّه التهنئة للمستشار عبد الوهّاب عبد الرازق، بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيسا، خلال جلسة المجلس الافتتاحية التي انعقدت يوم الأحد الماضي.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته البالغة في قدرة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في قيادة دفة الغرفة الثانية للبرلمان، والاضطلاع باختصاصاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ، وأنه أكد ذلك مع أعضاء مجلس الوزراء وضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع مجلس الشيوخ.

في غضون ذلك، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نشكر الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء على هذه الروح من التعاون المثمر بإذن الله، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خطى خطوات تدخل بمصر إلى آفاق رحبة، وسنعمل على أن نكون ظهيرا قويا للحكومة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري في ظل القيادة السياسية الحكيمة، ولنؤدي جميعا الدور الوطني الذي تنتظره مصر.