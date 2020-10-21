رياح شديدة تجتاح قرى ومدن شمال سيناء

شهدت قرى ومدن شمال سيناء، إنخفاضًا مفاجئًا في درجات الحرارة، عصر اليوم، تزامنًا مع هبوب رياح محملة بالأتربة على جميع المناطق، وخصوصا المناطق الصحراوية والساحلية.

وارتفعت أمواج البحر إلى قرابة 4 أمتار بحسب إفادات سكان مدينة العريش، واختفت الشمس وسط تغير لون مياه البحر إلى الأسود على عكس العادة، كما تسببت الرياح الشديدة في سقوط سور حديدي خاص بإحدى الشرفات بمبنى شركة "كير سيرفس" خلف بنك الإسكندرية بشارع 23 يوليو، وسط العريش.

وقال شريف قويدر، من سكان العريش، إن الرياح الشديدة أسقطت سور حديدي بجوار إحدى المقاهى، دون إصابات، فيما قام أنصار مرشح لعضوية مجلس النواب بالدائرة الأولى بإعادة تعليق اللافتات الانتخابية التي سقطت بسبب قوة الرياح، كما دفع "ياسر عرابي" مرشح مجلس النواب بذات الدائرة بمعدات شركته لرفع الرمال التى تجمعت بنهر الطريق.

وأعلن مكتب العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد للقصوى بكافة أجهزة ومرافق المحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تضم جميع الجهات المعنية لمتابعة الموقف، وربطها بغرف عمليات فى مجالس المدن والإدارات المركزية، فضلا عن استعداد مديريات "التموين والتضامن الاجتماعي والري" للتدخل السريع حال حدوث طوارئ.