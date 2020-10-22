الرويسات.. "حي سكني" واعد لتوطين 50 ألف مواطن بجنوب سيناء

الرويسات أحد الأحياء السكنية والتجارية التابعة لمدينة شرم الشيخ، جري البدء في تأسيس هذه المنطقة عام 1996، وكان الهدف من إنشائها إقامة منطقة صناعية، وأخري منطقة تجارية لخدمة المدينة.

وجري نقل الورش بالكامل من أحياء النور والهضبة إلى هذه المنطقة الجديدة، وقسمت المنطقة بشكل مميز، وفقاً لنموذج أعده مجلس مدينة شرم الشيخ، دون سابق إنذار حيث تعددت حوادث التعدي على أراضي الدولة بالرويسات، وجري إقامة مناطق سكنية عشوائية غير مخططة، وتحولت الي بؤرة سيئة تسئ الي جمال مدينة السلام.

وعقب ثورة ٢٥ يناير زادت حالات التعديات علي أراضي الدولة في الرويسات وبلغت أكثر من ٤٠٠٠ حالة وأصبحت بدون تخطيط.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال إن الحكومة المصرية سعت على مدار السنوات الماضية على تنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات، والتي أصبحت بمثابة تحد أمام الحكومة المصرية، واستهدف الحفاظ على المواطن المصرى، وإعطاءه حقه في معيشة حياة كريمة، بشكل آدمى فى منطقة متوفر بها مختلف الخدمات.

وكانت من ضمنها مشروع تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، والذى يعدُ أحد المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية، في ضوء توجه الدولة نحو النهوض بهذه المناطق، وتطوير المسكن الملائم والخدمات اللائقة لقاطنيها، وتحسين جودة الحياة لهم.

ولم يكن يتخيل أحد أن تتحول منطقة الروبيسات العشوائية، والتى كانت تمثل خطورة بالغة على مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، إلى منطقة سكنية راقية يتمنى الكثير أن ينال وحدة سكنية بها.

محافظة جنوب سيناء وصندوق تطوير العشوائيات قاما بتوقيع برتوكول للقضاء علي العشوائية في الرويسات عن طريق بناء مساكن راقية لسكان العشوائيات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ علاوة على تسليم قطع من الأراضي مرفقة، ويتضمن التطوير إنشاء 70 عمارة سكنية، توفر 1120 وحدة سكنية لأهالي مناطق الرويسات، على مرحلتين للمشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه، الي جانب ترفيق ٦٠٠ قطعة وتوزيعها علي المواطنين.

وقال المحافظ إنه جري عقد الجلسة التشاورية الثالثة لعرض كل من الرؤية التنموية والمخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ وذلك بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان، بحضور المهندس علاء عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، رانية هدية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمناقشة الرؤية التنموية للمدينة كبوابة شرقية عالمية وإقليمية لمصر و كمقصد سياحي عالمي يتسم بالمرونة، والقدرة على مواجهة القضايا والتحديات المحلية والاقليمية، ومن ثم وضع المدينة في مصاف المدن العالمية السياحية الخضراء ذات الانشطة والاقتصاد المتعدد. وتم عرض الدراسات والتحليلات والبدائل المقترحة لتحقيق الرؤية التي شملت ركائز تنموية استهدفت جودة واستدامة الحياة في المدينة، ومن ثم تم عرض المشروعات التنموية المختلفة والخطة الاستثمارية للمدينة حتى 2045 محدداً دور كل من القطاع الحكومي والخاص في تحقيق تلك الخطة.

المخطط يستهدف توطين نحو ٥٠ ألف مواطن وتحويل الرويسات الي منطقة جاذبة وذات طابع خاص عن طريق إقامة مساكن نموذجية وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمرافق وإقامة مشروعات خدمية وتنموية بالمنطقة.

الوحدات السكنية جرى الإعلان عنها وتم تسليمها للمواطنين طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها محافظة جنوب سيناء وكل مواطن يحصل علي شقة يقوم بهدم الأرض التي تعدي عليها للقضاء على العشوائيات.

جدير بالذكر ان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء تفقدا مشروع 496 وحدة سكنية (31 عمارة)، بمساحة 90 م2 (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ)، بمنطقة الرويسات، والتى تم تنفيذها ضمن مشروع تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 145 مليون جنيه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، بالوحدات السكنية التى تم تنفيذها، وأشادوا بالمشروع، كما تفقدا مشروع تنفيذ أعمال المرافق (شبكات: مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - الطرق)، لـ600 قطعة أرض بمنطقة الرويسات (بمساحة إجمالية 335 ألف م2 - 604 قطع أراض سكنية - 29 قطعة خدمية)، والربط على الشبكة العمومية، وزيادة القدرات للمرافق الخارجية لـ496 وحدة سكنية بإسكان الرويسات، وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن مشروع تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، يتولى تنفيذه صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك فى إطار جهود الصندوق لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وتوفير سكن عصرى حضارى بديلاً عن العشوائيات، من أجل توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطن المصري.