مصر للطيران تسير 40 رحلة لنقل 4100 مسافر اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، جدول رحلاتها اليوم الثلاثاء، إلى 40 وجهة دولية تقل على متنها 4100 مسافر، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن طائراتها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مصر للطیران تسير اليوم 40 رحلة لمختلف دول العالم

وكشفت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، عن أنّ الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى: أثينا، باريس، ڤيينا، أديس أبابا، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، كازابلانكا، إضافة إلى رحلتين إلى: إسطنبول ، دبي، الدمام، الرياض، و3 رحلات إلى جدة، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي.

كان الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشؤون الأمن، ومجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، تفقدا مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، وذلك بغرض متابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضا العملاء، والاطمئنان على تطبيق الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

وكانت الجولة بدأت بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية.

جولات ميدانية داخل المطار للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والأمنية

كما تفقد صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب 2، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة.

تأتي هذه الجولات المستمرة لمتابعة الإجراءات المقدمة للعملاء، فضلا عن قياس مستوى هذه الخدمات في ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.