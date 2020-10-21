إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، بإصابة وزير الصحة الألماني ينس شبان، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، إن "شبان" عانى من أعراض الزكام، مضيفة أنه جرى إبلاغ المخالطين له بإصابته بفيروس كورونا.

وكسرت ألمانيا رقمها القياسي في الإصابات اليومية، الذي سجلته في 27 مارس الماضي، في ذروة الموجة الأولى من الفيروس بـ6.933، يوم 16 أكتوبر عندما سجلت إصابات تقدر بـ7976 حالة، وهو ما يبرر توجيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السلطات إلى تشديد التدابير الخاصة باحتواء الجائحة في اجتماعها، أمس، مع ممثلي الولايات الـ16، والتي تتضمن تطبيق إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات، وفرض ساعات إغلاق على المقاهي والمطاعم.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها ستفعل كل شيء لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل خارج عن السيطرة، لافتة إلى أن ألمانيا "في مرحلة خطيرة للغاية من الوباء، منذ هذا الأسبوع".

وطالبت المستشارة الألمانية بالامتناع عن السفر والتنقل إلا في حدود الضرورة القصوى، قائلة: "أعلم أن هذا يبدو قاسيا لكن علينا أن نلتزم بذلك مؤقتًا ونفعل ذلك من أجل أنفسنا في النهاية ومن أجل صحتنا ولجميع أولئك الذين يمكننا إنقاذهم من المرض، لضمان عدم إرهاق نظام الرعاية الصحية لدينا، من أجل أن تستمر مدارس الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لدينا مفتوحة، ومن أجل اقتصادنا ووظائفنا".

وتابعت: "انتهى الصيف المريح نسبيًا الآن ولكن الأشهر الصعبة تنتظرنا".. متسائلة: "كيف سيكون الشتاء؟ وكيف سيكون عيد الميلاد؟".. داعية المواطنين إلى إخطار جهات الاتصال لكل شخص مصاب من أجل التوصل إلى قطع سلاسل العدوى، مطالبة كذلك كل الأفراد بالمحافظة على الحد الأدنى للمسافة مع الحرص على ارتداء واق للفم والأنف يتوافق مع قواعد النظافة.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بـ7595 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 380762.

وكشفت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875.