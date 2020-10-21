جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب بضائع بقيمة تعويضات مليون جنيه

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم، 12 محاولة تهرب جمركي، اليوم، شملت طبنجة وبندقية ضغط وكمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

وقالت مصادر بالجمارك، إن مأموري الجمرك اشتبهوا في مشمول الأمتعة الشخصية لـ 12 راكبًا مصريًا قادمين من ميناء ضبا السعودي، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود طبنجة و 2 خزنة و 14طلقة وبندقية ضغط هواء و 4 خنجر ومطواة و 36 كرتونة "سجائر بولمان" و 1003 عبوة أدوية بشرية وفيتامينات ومكملات غذائية متنوعة و 32 عبوة مستحضرات تجميل و540 قلم أحمر شفاه.

وأكدت المصادر أن المضبوطات كانت مخبأة داخل الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها، مشيرة إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليون و 134 ألف و 556 جنيه.

وقرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير 12 محضرًا "ضبط جمركي" وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

كانت مصلحة الجمارك المصرية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن قيمة جمارك السيارات الملاكي ورسائل سيارات النقل وقطع الغيار المفرج عنها بلغت 4 مليار و 288 مليون و 056 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر 2020 .