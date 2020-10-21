الإنقاذ النهري تنتشل جثة شاب من مياه النيل في الدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، جثة شاب سقط في مياه نهر النيل، أثناء وضوءه لآداء الصلاة بجوار أحد المساجد الكائنة على الكورنيش، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بغرق شاب في مياه النيل بقرية "كفر المقدام".

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة الشاب بمساعدة الأهالي، وتبين أنه يدعى "محمد صباح عوض أمين" مقيم بقرية كفر المقدام، وجري نقل الجثة للمستشفى، وأكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وصرحت النيابة العامة بالدفن.

وقال شهود عيان، إن الغريق نزل للمياه للوضوء بجوار مسجد النادي علي الكورنيش، فسقط في المياه ولم يتمكن من الخروج لأنه لا يجيد السباحة، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق، ويواظب علي الصلوات، علاوة على حسن التعامل مع الجميع.

وفي سياق متصل تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثة سيدة، عثر عليها الأهالي بنطاق مركز القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، وانتقلت قوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ، حيث تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وانتقل العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات بالقناطر، على رأس قوة من الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر، ترتدي ملابسها كاملة، ونظارة طبية، ولا توجد معها أي متعلقات تدل على شخصيتها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على جثة المجني عليها تحت تصرف النيابة.