رئيس مدينة سفاجا تصادر "سيارة أسطوانات بوتاجاز" بسبب عمالة الأطفال

أجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، جولة تفقدية بالمدينة الصناعية، اليوم، للوقوف على مستوى النظافة في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وخلال جولتها، لاحظت المغربي وجود أطفال يعملون على إحدى سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز، وعلى الفور كلفت مسئول المتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية بتسريح الأطفال ومصادرة السيارة، وحذرت من استغلال الأطفال دون السن القانونية في الأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية أو غيرها، وتوعدت صاحب العمل وأولياء الأمور بإحالتهم إلى النيابة العامة حال استغلالهم الأطفال.

وقالت "المغربي" إن المنظمات الدولية ومنظمة العمل الدولية أصدرت اتفاقيات لمعالجة شؤون عمل الاطفال، حيث وضعت حدا أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي تعرض صحتهم للخطر.

كما تفقدت المغربي تقسيم الزمودة لمتابعة المستجدات بمحيط المنطقة ولاحظت قيام شركة نظافة متعاقدة مع أحد الفنادق بإنشاء مقلب قمامة مخالف وبدون أي تراخيص، وأمرت مسئولي الإداراة الهندسية وإدارة البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة برفع تراكمات القمامة ونقلها إلى المقالب العمومية، وكلفت"رئيس المدينة" إدارة الشئون القانونية بتحرير محاضر بيئة للشركة.