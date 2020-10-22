قاتل زوجته في عين شمس: خنقتها وهي نايمة جنب ولادنا.. ومش ندمان

"أيوه قتلت مراتي، خنقتها، وهي نايمة جنب ولادنا على السرير، مش ندمان عليها عشان وصلتني للطريق ده".. تلك الكلمات ملخص اعتراف زوج أربعيني بتهمة قتل زوجته عمدًا داخل منزل الأسرة في عين شمس، عن طريق خنقها بـ"المخدة" أثناء نومها بجانب طفليها على السرير، وبعد الجريمة توجه المتهم إلى قسم شرطة عين شمس وسلم نفسه معترفًا بتفاصيل جريمته.

وأضاف المتهم أنه يأس من زوجته، وأنها دائمة التشاجر معه منذ تزوجها وأنجب منها طفلين، ولكن الخلافات الزوجية عرفت طريقها بينهما منذ سنوات.

وكشفت المعاينة المبدئية لرجال المباحث، أن الجثة عُثر عليها مسجاة على ظهرها بالسرير داخل غرفة النوم، وبها إصابات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر الاعتداء عليها بالضرب، ورجحت المعاينة، أن سبب الوفاة هو الخنق، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا.

بعد 24 ساعة من الجريمة ألقت المباحث القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية، ودلت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم قام بكتم أنفاس المجني عليها أثناء نومها.

وبينت التحريات وجود مشاجرة بين المجني عليها والمتهم قبل ارتكاب الجريمة وأن الجيران سمعوا أصواتًا عالية قبل الجريمة بساعات، وأن الجريمة تمت بسبب خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها، حيث قرر التخلص من القتيلة بسبب كثرة الخلافات.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان الذين أكدوا رواية سماع الشجار، ولكنهم لم يشاهدوا جريمة القتل، وأنهم فوجئوا بحضور رجال المباحث إلى المنزل وإلقاء القبض على المتهم واكتشاف جريمة القتل.

وأوضحت المناظرة لجثمان المجني عليها أنها مصابة بسحجات متفرقة بالجسد، وبضبط المتهم أكد أنه مرتكب الجريمة، وبمناقشته أكد أن بعدما تأكد من خلود أطفالهما للنوم، دخل إلى غرفة النوم وقام بخنق زوجته انتقامًا من سوء معاملتها له.