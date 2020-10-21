"الهيئة العامة" تنظم غداً معرضاً للكتاب بالسويس لمدة أسبوع

تنظم الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، معرضا للكتاب بقصر ثقافة السويس، وذلك يوم الخميس٢٢ أكتوبر، ويستمر حتي ٢٨ أكتوبر الجارى.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة السويس الباسلة.

تشارك هيئة الكتاب بعدد كبير من أحدث الإصدارات من النشر العام الصادر عن الهيئة مثل كتاب حكايات الولاد والارض الذي يرصد قصص بطولات عدد من شهداء الجيش المصري وكتاب سلفي مع الشهيد وعدد كبير من الكتب التي ترصد بطولات اخري مثل البطل ابراهيم الرفاعي وغيرها من العناوين التي ينتظرها أبناء مدينة السويس الباسلة بالإضافة إلي إصدارات مكتبة الاسرة والطفل و المجلات تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة كبيرة من إصداراتها في مجالات الأدب والتاريخ و التراث والطفل.

يفتح المعرض أبوابه للمواطنين من العاشرة صباحا وحتي التاسعة مساء يتخللها راحة ثلاث ساعات من الثانية عصرا حتي الخامسة.ووسط أجواء احترازية ضد كورونا.

وافتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أمس الثلاثاء، معرض المنصورة للكتاب، بحديقة شجرة الدر، والذي يقام على مساحة تقترب من ألفى متر، وبمشاركة 53 ناشرا، وقطاعات وزارة الثقافة، والمؤسسات الصحفية الرسمية.

وقال "الحاج علي" أننا نحتفل بافتتاح معرض كتاب نموذجي، في ظل التحديات الراهنة بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى أن المعرض يعد المعرض الثالث على مستوى العالم على أرض الواقع الذي افتتح بعد الجائحة ونتمنى أن تكون تجربة ناجحة، ليتم بعدها عمل سلسلة من المعارض بالمنصورة بهذا الشكل.