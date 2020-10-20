قبيل انطلاقه.. تعرف على خريطة معرض المنصورة للكتاب

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم، خريطة معرض المنصورة للكتاب، والذي ينطلق في غضون ساعات.

وتفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، في الساعة الواحدة ظهرا، المعرض الأول للكتاب بمحافظة الدقهلية (المنصورة) ويستمر المعرض من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.

ويقام المعرض على مساحة 1050 مترا بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد كورنيش النيل.

يشارك فى المعرض عدد كبير من الناشرين في مختلف مجالات المعرفة، وكذلك قطاعات وزارة الثقافة ومنها المشروع القومى للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية المجلس الأعلى للثقافة.

ويأتي معرض المنصورة للكتاب، كأول معرض تنظمه وزارة الثقافة منذ 15 عاما بالدقهلية، كما يعد المعرض الثاني بعد معرض الإسكندرية للكتاب (من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى)، بعد توقف دام ثمانية أشهر بسبب جائحة كورونا، وحقق معرض الإسكندرية نجاحًا فوق المتوقع.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، افتتحا مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بعد توقف دام ثلاث سنوات، وذلك بعد تطويره وإعادة تأهيله وفق احدث النظم، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، مع عدد من الفنانين والمسرحيين والمهتمين بالشأن الثقافي.