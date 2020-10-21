تاريخ وأدب عالمي مترجم.. إصدارات يقبل عليها زوار معرض المنصورة للكتاب

قال زوار معرض المنصورة للكتاب، إنّ المعرض يعتبر متنفسا لأبناء محافظة الدقهلية، معربين عن رغبتهم في تنظيم المعرض بشكل دوري، خاصة وأنّه يضم العديد من الكتب بأسعار ميسرة جدا، خاصة كتب هيئة الكتاب وقصور الثقافة.

سامح عبدالمعطي إبراهيم، أحد زوار المعرض، يرى أنّ المعرض فرصة طيبة لأبناء المحافظة للاطلاع على أحدث الإصدارات في مجالات المعرفة المتنوعة، واختيار المناسب منها في ظل التخفيضات التي تقدمها قطاعات وزارة الثقافة وبعض دور النشر في المعرض، لافتا إلى أنّه يزور المعرض لشراء كتب التفسير والتاريخ الإسلامي، ومنها كتب للمقريزي، متمنيا توفير كتاب الدكتور جمال حمدان "شخصية مصر" لأن عليه ٌبال كبير من القراء، وعدد النسخ محدود.

شيماء بكرى، طالبة في كلية التربية، قالت إنّ المعرض مناسب للطلبة، كونه مقام في مكان قرب جامعة المنصورة: "سعر كتاب (رسالة الغفران) لعائشة عبدالرحمن، 17.50 جنيه، وسأشترى كتاب (الأدب الصغير والأدب الكبير) لابن المقفع".

وأضافت الطالبة أنّ النزول إلى الجامعة يشجع الطلبة على زيارة المعرض: "اشتريت مذكرات جولدا مائير، وكتاب عزازيل ليوسف زيدان".

وقالت إسراء زيادة، طالبة في كلية الآداب: "إحنا في أول السنة الدراسية، والنزول للجامعة بيشجعنا على زيارة المعرض لقربه من الجامعة، وانا اشتريت كتب تاريخ وأدب روسي مترجم، ورواية (تغربية بني حتحوت) لمجيد طوبيا، عن عصر المماليك".

كما أن هناك إقبال ملحوظ من الزوار على الكتب والروايات المترجمة،

وأضاف معتز هاني (محاسب) من حق أبناء الدقهلية، أنّ هناك إقبال ملحوظ على شراء الكتب والروايات المترجمة، مقترحا أن يكون لديهم معرضا سنويا، ومن الضروري أن يكون هناك معرض كتاب في كل المحافظات: "مش كل الناس تقدر تروح معرض القاهرة"، متابعا: "أزور المعرض لشراء الأدب العالمي المترجم، وأبحث عن الأدب المترجم في دور النشر المختلفة، والتي انتبهت مؤخرا لإقبال الناس على الأدب العالمي".

ووسط أجواء احترازية ضد كورونا، افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض المنصورة للكتاب، بحديقة شجرة الدر، والذي يقام على مساحة تقترب من 2000 متر، وبمشاركة 53 ناشرا، وقطاعات وزارة الثقافة، والمؤسسات الصحفية الرسمية.

وقال الحاج علي: "نحتفل بافتتاح معرض كتاب معياري، وهو المعرض الثالث على مستوى العالم على أرض الواقع الذي افتتح بعد أزمة جائحة الكورونا، ونتمنى أن تكون تجربة ناجحة، ليتم بعدها عمل سلسلة من المعارض بالمنصورة بهذا الشكل".