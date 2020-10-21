القبض على سيدتين و3 رجال يوزعون مبالغ مالية لشراء الأصوات بالأقصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع سريان فترة الصمت الانتخابي، سيدتين و 3 رجال يوزعون مبالغ مالية على عدد من الأهالي بمركزي أرمنت، والقرنة، بغرض التصويت لأحد المرشحين بعينه في الانتخابات المقرر إجراؤها بالمحافظة على مدار يومي السبت والأحد من الأسبوع القادم.

وجاءت عملية إلقاء القبض على المتورطين في أعقاب شكوى من الأهالي وصلت إلى الشرطة بوجود أشخاص يقومون بتوزيع أموال لشراء وبيع الأصوات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من عمل كمين محكم وتم ضبط المعنيين بالعملية بالجرم المشهود وبالتحقيق معهم تبين أنهم يقومون بشراء الأصوات لصالح أحد المرشحين.

وكان عدد من شباب مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر، صمموا عددا من اللافتات بقرى المركز، منددين فيها باستخدام ما أسموه "المال السياسي" في الانتخابات البرلمانية عبر لافتات بعثوا فيها رسالتهم لتنتشر في أرجاء المركز.

وأكد الشباب أنه من المفترض على النخب السياسية والأحزاب والمرشحين بمنع استخدام المال السياسي لجذب الناخبين وإقناعهم بالتصويت لمرشح معين عبر استخدام المغريات المادية، ومنها المال المباشر الذي يدفع بطريقة ما للتأثير على تصويت الناخب.

ولردع المرشحين عن تقديم تلك الرشاوي، قضى القانون بمعاقبة كل من يقدم أي عطية للغير "رشوة انتخابية"، لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي، أو إبدائه على وجه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وعلى جانب آخر، عاقب القانون من يتلقى تلك الرشوة الانتخابية، سواء لنفسه أو لغيره، بالحبس مدة تبدأ من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وكانت أمانة الفتوى بدار الإفتاء قد أكدت على أن شراء الأصوات في الانتخابات حرام؛ وأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعا، وأوضحت أن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبا عن الشعب أن يكون أمينا في نفسه صادقا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين.

وأضافت الأمانة في ردها على سؤال عمن يرشحون أنفسهم نوابا للشعب المصري ويدفعون أموالا طائلة لشراء أصوات الناخبين؛ مستغلين فقر الفقراء واحتياج الأرامل وحاجة الشباب العاطل عن العمل، وهل يلزم من أخذ من هؤلاء المرشحين أموالا أن ينتخبهم؟ ورأى الدين فيمن يساعد بعض المرشحين على ما يقومون به من رشاوى وشراء ذمم الجماهير وضمائرهم من رجال الأمن أو المسئولين أو القائمين على العملية الانتخابية.

ونوهت "الفتوى" إلى أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وبالتالي شددت الفتوى على ضرورة أن يرد المال للمرشح حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام.

وأوضحت أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات آثمون شرعا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام.

واستدلت أمانة الفتوى بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبان رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش؛ يعني الذي يمشي بينهما".

وأهابت الأمانة بالمصريين البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها، مشددة على أن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وسوء الأخلاق.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يصل لـ833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية 201.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام مقبلة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل مرشحان اثنان من الأقصر، كما جرى استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة.

وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى، والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولىالانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.