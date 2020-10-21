"التعليم": صندوق التعليم الجديد يقبل الهبات وإثابة للمعلمين المجتهدين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه ومنذ 3 سنوات لا يعد بشئ إلا وينفذه، حيث أنه وفي 16 سبتمبر الماضي طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من رئيس الوزراء ووزير المالية العمل على تحسين أحوال المعلمين والإداريين قدر الأمكان، وهو ما ينطبق على التعليم العام والأزهري.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وفي أقل من شهر تم إصدار مشروع بقانون تسلمته رئاسة مجلس الوزراء ووافقت عليه، وسيتيح الصندوق زيادة قدرت بـ6.5 مليار لزيادة أحوال المدرسين والذي يصل عددهم لأكثر من 2 مليون معلم، موضحاً أن الزيادات في الرواتب ستكون حسب الدرجة الوظيفية التي يكون عليها المعلم أو الإداري، وتبدأ من 320 جنيه كزيادة، كما سيكون هناك حافز للإدارات المدرسية بمعايير سيتم الإعلان عنها لآحقا، وهو ما سينطبق على كل معلمي التعليم العام في الوزارة: "كل ما توفرت موارد بنعلي أرقام المرتبات المعلمين والإداريين".

وأكد أن صندوق رعاية المعلمين استقبل 500 مليون جنيه من قبل الدولة فور إنشاءه، وسيتم من خلاله إنشاء حوافز إضافية لمن يجتهد من المعلمين فور إقرار القانون الجديد، ويعتمد تمويل الصندوق على المصادر المتنوعه: "عايزين نعلي مرتبات المعلمين وميقتطعش منه، والصندوق كمان بيقبل الهبات، وهي بداية جيدة".

وتابع: "سيناريو كورونا لو وصل لمرحلة زي أوروبا واضطرينا نعمل حظر فسيتم العمل عبر القنوات التعليمية للطلاب، التي تم إصدار قناة التعليم الأساسي منذ فترة قريبة، كما ان هناك قناة أخرى ستصدر في 15 نوفمبر المقبل، وهي المصدر الأساسي لاستكمال العملية التعليمية، وتم العمل على 7 منصات إلكترونية لاستكمال منظومة التعليم عن بعد حال تفشي كورونا، كما أن الوزارة لديها أدوات تقييم متنوعة، والمرحلة الثانوية كلها هنقدر نمتحنهم إلكترونيا، ومستعدين للجائحة الثانية بشكل أكبر من دول أخرى كثيرة".