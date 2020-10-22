بريد الوطن.. سهِّلوا علينا إبلاغ قراءات عدادات مياه الشرب يا مسئولي الشركة

يغيب قارئ عدادات مياه الشرب تماماً عن منازلنا فى مدينة دمياط، ما يترتب عليه إصدار فواتير مياه الشرب بصورة عشوائية، وبمبالغ جزافية لا تتناسب مع قيمة الاستهلاك الحقيقى سواء للمنازل أو المحال التجارية، ونفس الشىء مع التحصيل، وتوجهت للشركة بدمياط يوم 6 أكتوبر الماضى، لإبلاغ القراءات الخاصة بى، وكان الرد أن الشركة ولمدة 20 يوماً قادمة تقوم بمراجعة قيمة الإيصالات لدى المحصلين، ونحن فى زمن الحاسوب.. وكأنهم يجوبون المناطق الدمياطية للتحصيل، نناشد الدكتور عاصم الجزار فحص شكاوانا، كما نناشد مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب تيسير إبلاغ قراءة العدادات فى ظل غياب القراء.

عن الأهالى: يحيى السيد النجار

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