بريد الوطن.. عشت لمصر
كتب:
بريد الوطن
09:57 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسى
عشت لمصر وعاشت لينا
وحدت من تانى صفوفنا
ضيعت الخوف اللى مالينا
هنقول لك من قلبنا شكراً
شكراً على كل اللى عملته
مستقبل بإيدك ورسمته
وحلمنا بحلم.. ربنا قواك حققته
ولا كشيت من حد وخوفت
ولا أتهزيت ولا يوم سلمت
على راحة بلدك وسهرت
ولا أتخليت ولا قُلت تعبت
100 مرة قُلت وحذرت
لإرادة شعبك واخترت
والكل أهو بات يدعى لك
عشت يا ريس عشت لمصر
للحق ورفعت الراية
قُلت رضا الله وشعبى منايا
دى مصر هتفضل أحلى حكاية
وبنفكرهم..
دى اتذكرت فى أكتر من آية
محمد حامد أبوسمرة
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