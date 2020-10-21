بريد الوطن.. عشت لمصر

عشت لمصر وعاشت لينا

وحدت من تانى صفوفنا

ضيعت الخوف اللى مالينا

هنقول لك من قلبنا شكراً

شكراً على كل اللى عملته

مستقبل بإيدك ورسمته

وحلمنا بحلم.. ربنا قواك حققته

ولا كشيت من حد وخوفت

ولا أتهزيت ولا يوم سلمت

على راحة بلدك وسهرت

ولا أتخليت ولا قُلت تعبت

100 مرة قُلت وحذرت

لإرادة شعبك واخترت

والكل أهو بات يدعى لك

عشت يا ريس عشت لمصر

للحق ورفعت الراية

قُلت رضا الله وشعبى منايا

دى مصر هتفضل أحلى حكاية

وبنفكرهم..

دى اتذكرت فى أكتر من آية

محمد حامد أبوسمرة

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com