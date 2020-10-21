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محمود مسلم

بريد الوطن.. عشت لمصر

كتب:

بريد الوطن
09:57 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسى

الرئيس عبدالفتاح السيسى

عشت لمصر وعاشت لينا

وحدت من تانى صفوفنا

ضيعت الخوف اللى مالينا

هنقول لك من قلبنا شكراً

شكراً على كل اللى عملته

مستقبل بإيدك ورسمته

وحلمنا بحلم.. ربنا قواك حققته

ولا كشيت من حد وخوفت

ولا أتهزيت ولا يوم سلمت

على راحة بلدك وسهرت

ولا أتخليت ولا قُلت تعبت

100 مرة قُلت وحذرت

لإرادة شعبك واخترت

والكل أهو بات يدعى لك

عشت يا ريس عشت لمصر

للحق ورفعت الراية

قُلت رضا الله وشعبى منايا

دى مصر هتفضل أحلى حكاية

وبنفكرهم..

دى اتذكرت فى أكتر من آية

                                            محمد حامد أبوسمرة

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