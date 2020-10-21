بريد الوطن.. المنصورة تستعد لأشرس معركة انتخابية

لن أكون متحفظاً هذه المرة، لأن الأمر لا يحتمل أى تحفظات، لأن المنصورة على وشك أن تشهد أشرس معاركها الانتخابية للبرلمان المصرى منذ سنوات طويلة، لأن الدعاية الانتخابية الكثيفة والباهظة التكاليف والمؤتمرات الدعائية للناخبين، سواء الجدد أو القدامى، تدل على أننا أمام معركة انتخابية شديدة السخونة، وللقراءة فى المشهد الانتخابى نرى عودة لبعض النواب القدامى للمشهد من جديد، متحصنين بشعبية جارفة لهم عند المواطن المنصورى، لتاريخهم السياسى والشعبى، مثل الحاج وحيد فودة الذى يأتى مدفوعاً بحب الناس وتاريخ قديم لعائلة فودة السياسى، وهناك العميد محمد بسيونى الذى كانت له تجربة قليلة بالبرلمان السابق لثورة يناير، هو والحاج وحيد فودة، وهناك النائب أحمد الشرقاوى الذى ظهرت مجهوداته، وخاصة فى غياب النائبين المرافقين له فى الانتخابات السابقة، وللأسف جاءت واحدة منهما فى قائمة «مستقبل وطن»، مع العلم بأنها لم تظهر إلا فى كأس العالم فى روسيا، وهناك من الشباب الواعد محمد الشناوى، الذى يحظى بحب كبير من شباب المنصورة لثقتهم بقدرته، وهناك وجوه أخرى لها تجارب عديدة سابقة فى خوض الانتخابات، مثل نبيل أبووردة معتمداً على خدماته لأهالى جديلة وقولنجيل. الدعاية تؤكد أننا أمام أموال تُنفق بشراسة، وفى النهاية للمواطن الحكم والاختيار.

محمد الطرابيلى

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