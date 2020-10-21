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محمود مسلم

بريد الوطن.. شقة ضمن"الأولى بالرعاية" يا وزير الإسكان

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بريد الوطن
09:57 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

أنا سيدة متزوجة، ويعمل زوجى حارساً لأحد العقارات فى منطقة حدائق القبة، ولدينا ابنة وحيدة تبلغ من العمر 11 عاماً، ونسكن جميعاً فى غرفة ببدروم العقار الذى يعمل به زوجى، لا يوجد بها هواء نقى، ولا تدخلها الشمس، وليست آدمية بالمرة، فى الوقت الذى يتقاضى فيه زوجى راتباً ضئيلاً جداً لا يتجاوز الـ500 جنيه، وكل أملنا فى الحياة أن ننتقل للإقامة فى شقة آدمية، تنقذنا من الإقامة فى البدروم، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، منحنا وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تخصصها وزارة الإسكان لأصحاب الحالات القاسية والحالات الأوْلى بالرعاية.

                                             هويدا دياب عبده قوية

                                              حدائق القبة - القاهرة

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