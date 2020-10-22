مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:20 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 22 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:35
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:51
أذان المغرب 05:17
أذان العشاء 06:34
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:34
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:50
أذان المغرب 05:15
أذان العشاء 06:34
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 04:33
أذان الظهر 11:38
أذان العصر 02:49
أذان المغرب 05:14
أذان العشاء 06:32
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:40
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 02:56
أذان المغرب 05:21
أذان العشاء 06:39
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 04:24
أذان الظهر 11:29
أذان العصر 02:44
أذان المغرب 05:09
أذان العشاء 06:25