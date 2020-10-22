مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 22 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:35

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء 06:34

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:34

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:50

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء 06:34

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:33

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:49

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء 06:32

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:40

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 02:56

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء 06:39

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 04:24

أذان الظهر 11:29

أذان العصر 02:44

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء 06:25