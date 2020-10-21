خبير فيروسات: الرطوبة والأمطار تزيد معدلات إصابات كورونا

قال الدكتور أيمن الشبيني مدير عام أبحاث الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، إن الأبحاث العلمية أثبتت بالدليل القاطع وجود علاقة بين فصول السنة ومعدل انتشار الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات، وهي متعلقة بشكل كبير بتغيرات درجات الحرارة على مستوى العالم.

وأضاف "الشبيني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن انتشار الرطوبة والأمطار وقصر فترة النهار في الدول الأوروبية أدى إلى تفاقم أعداد إصابات فيروس كورونا في عدد من تلك الدول، وبدأت العدوى في الزيادة لأسباب مختلفة لوجود تغيرات غير جوهرية في سلالات الفيروس، موضحا أن الفيروس مازال يسلك نفس سلوك العدوى التي بدأ به، ولكن هناك تغير في بعض أعراض الإصابة به.

وأكد أن هناك احتمالات كبيرة لحدوث طفرات وتطورات في سلالات فيروس كورونا بشكل كبير، حيث إنه كلما قل حجم المادة الوراثية للفيروس تزيد نسب التطور والتحور بداخل الفيروس: "ممكن يتحور لشكل أسوأ وممكن يتحور لشكل ضعيف لا يصيب أحد بعد ذلك"، مشيرا إلى أن الفيروس إذا لم يتواجد بداخل الجسم البشري لا يموت ويبقى نشطا لفترات طويلة للغاية.

وتابع: "بمجرد ما يدخل الفيروس من العين أو الأنف أو الفم بيدخل على طول على الجهاز التنفسي، وفيه ناس بيكونوا أكثر عرضه للإصابة بكورونا، ويجب على الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التكدس في المناطق العامة أو في المدارس والجامعات".