جامعة زويل: نعمل على مشروعات طويلة وقصيرة الأجل لمكافحة كورونا

كشف الدكتور عمرو حلمي، الأستاذ المساعد بهندسة النانو تكنولوجي بجامعة زويل، أن الجامعة لديها أكثر من مشروع قصير وطويل الأجل لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف حلمي، خلال لقاء مع غرفة الأخبار بقناة dmc، أن الجامعة قامت بابتكار 3 مشاريع لأجهزة التنفس الصناعي، الأول يمد المريض بالكمية الكافية من الأكسجين دون الدخول إلى العناية المركزة، ويستخدم في سيارات الإسعاف، وهو مخصص للمرضى في البدايات، أما النوع الثاني يشتمل على حساسات تقيس الضغط وتتعامل مع المريض في الحالات الحرجة نسبيا أو الشبه حرجة، وهما قد خضعوا لاختبار بشكل أولي، على لأن يخضعوا لاختبار ثاني على رئة صناعية لمدة 36 ساعة.

وأوضح أن الجامعة ابتكرت الكمامات مرة أخرى بعد إعادة تعقيمها واستخدامها أكثر من مرة وبإمكانيات بسيطة، للعاملين بالكادر الطبي، لحمايتهم من احتمالية الإصابة، وهي مزود بصمام زفير قابل لإعادة الاستخدام، مصنوع من مطاط السيليكون الطبي والمعالج بمواد تمنع نشاط الفيروسات ويمكن تعقيمه بسهولة، كما يحتوي التصميم على فلاتر قابلة للتغيير ومعالجة بطريقة قادرة على وقف نشاط تلك الفيروسات، واخير استخدام الذكاء الصناعي في الكشف عن الإصابة من أشعة المريض علي الرئة وهي اثبت نجاح قارب 79%.

وأشار إلى أن الجامعة أيضا لديها عشر مشاريع طويلة، فيما يتعلق بدراسة الفيروس، والأبحاث المتعلقة بالأدوية واللقاحات.