إيطاليا: حظر تجول ليلي في روما للحد من تفشي كورونا

قال مصدر في حكومة منطقة لاتسيو الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن المنطقة التي تضم العاصمة روما، قررت فرض حظر تجول اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستطبق اعتبارا من بعد غد الجمعة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح أن المنطقة ستفرض كذلك بعض القيود على المدارس والجامعات، وذلك في مسعى للحد من إصابات "كوفيد-19" المتزايدة بها.

وأعلنت منطقة لومباردي، المحيطة بميلانو، في شمال إيطاليا، فرض حظر تجول مشابه يوم الاثنين، اعتبارا من الساعة 11 مساء، حتى يوم 13 نوفمبر المقبل.

ويأتي التوقيع على مرسوم حظر التجول بعد ورود أنباء عن رفض زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، للحظر الليلي.

وأعلن "سالفيني" الأسبوع الماضي، رفضه لفرض حظر التجول الليلي على المستوى الوطني، قائلًا: "حظر التجول يُفرض في أوقات الحرب، ولا أعتقد أن الفيروس يخلد للنوم في الساعة 9:30 مساءً".

وأعرب زعيم حزب الرابطة المعارض عن أمله في عدم التفكير في الإغلاق مرة أخرى، لأنه سيتسبب في كارثة بالنسبة لإيطاليا ليس على المستوى الاقتصادي فقط، بل أيضًا كارثة على المستوى الثقافي والاجتماعي.

وسجلت إيطاليا 15199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو أعلى معدل يومي بها على الإطلاق، بينها 1219 إصابة في لاتسيو.

بينما تدرس فرنسا، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، إن مزيدًا من المناطق في البلاد ستدخل ضمن حالة التأهب باللون الأحمر، في إشارة إلى الفئة الأكثر خطورة من حيث انتشار الفيروس، ما يعني أن تلك المدن ستشهد فرض حظر تجول.