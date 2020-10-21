فودة يوجه بتبني المواهب بمدرستي "الصم والبكم" و"الفكرية" بجنوب سيناء

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بتطوير التجهيزات المساعدة بكافة أنواعها بمدرسة الصم والبكم والمدرسة الفكرية، وعمل مظلة حضارية (برجولة)، و شراء المعدات والأدوات الموسيقية اللازمة لتبنى وتنمية مواهب فرسان الإرادة .

وقرر المحافظ شراء زي كامل مناسب لذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة الذين يتمتعون بالمواهب الفنية المختلفة.

وكان محافظ جنوب سيناء قد أعلن عن تحمل المحافظة المصروفات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمية الابتدائي، والإعدادي، والثانوي لجميع الطلاب المستحقين للدعم، عن طريق التقدم بطلبات إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واصدر قرارًا بتحمل المحافظة لنسبة ٥٠٪ من المصروفات لطلاب المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور، ونسبة 25 % من المصروفات الدراسية للمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ للعام الدراسي الحالي.