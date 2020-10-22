الانتخابات تنطلق.. والمصريون في الخارج يرسلون استمارات التصويت إلي السفارات

بدأ المصريون فى الخارج، أمس، إرسال استمارات التصويت الخاصة بهم فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية. فيما اشتعلت حرب الدعاية الانتخابية بين مرشحى المرحلة الثانية، التى تضم 13 محافظة، أبرزها القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ، تمهيداً لإجراء الانتخابات فيها مطلع نوفمبر المقبل.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد انتهاء يومى 19 و20 أكتوبر، وهما اليومان اللذان حددتهما الهيئة الوطنية للانتخابات، لطباعة بطاقات التصويت للمصريين بالخارج فى المحافظات الـ14 بالمرحلة الأولى.

وثمّنت «نبيلة»، فى بيان أمس، دور وجهود الهيئة فى تسهيل العملية الانتخابية، مشيدة بدور رموز الجاليات فى الدول العربية والأجنبية فى مساعدة المواطنين فى إرسال استمارات التصويت، بعد اختيار من يمثلهم فى نظامى الفردى والقائمة، مهيبة بالمصريين فى الخارج، الحفاظ على حقهم القانونى والدستورى، بالمشاركة فى انتخابات النواب 2020، الذى خصص 8 مقاعد لتمثيلهم بغرفة البرلمان الأولى.

اشتعال "الدعاية" للمرحلة الثانية بالداخل

وواصل المرشحون فى محافظات المرحلة الثانية الدعاية الانتخابية، وتضم 13 محافظة هى: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء».

وتسبّب قرار «الوطنية»، بإدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت، بالقائمة النهائية للمرشحين ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، فى حالة ارتباك، واشتعال المنافسة، قبل أيام قليلة من بدء التصويت فى انتخابات المرحلة الأولى.

وكان النائب السابق من أكثر نواب البرلمان الذين أثاروا الرأى العام، واشتهر بأنه يعالج المس والجن، وظهر فى الكثير من الحلقات التليفزيونية ليتكلم عن هذا الأمر، وقدّمت معه الإعلامية ريهام سعيد حلقة على قناة النهار فى ديسمبر 2014 عن المس والجن، كانت سبباً فى شهرة واسعة له، بعدما زعم خلال الحلقة نجاحه فى إخراج الجن من أجساد 5 فتيات فى محافظة الغربية.

وتشهد انتخابات مجلس النواب فى محافظة القليوبية أجواءً ساخنة، حيث دخلت المعركة الانتخابية مرحلة تمزيق اللافتات، مع بدء مرحلة الدعاية لمحافظات المرحلة الثانية، التى تدخل فيها المحافظة، حيث شهدت الشوارع انتشاراً لظاهرة اللافتات الممزقة وسط تبادل الاتهامات بين المرشحين، خاصة فى ظل التسابق على احتلال الأماكن البارزة لتعليق لافتاتهم.

ولجأ بعض المرشحين فى توزيع لافتات الدعاية على بيوت كبار العائلات من أنصارهم بالمدن والقرى، لتعليقها على هذه المنازل، طمعاً فى توفير الحماية للافتات من اقتراب المنافسين، بجانب اختيار الأماكن المرتفعة، حتى تكون بعيدة عن أيادى خصومهم وتكون بعيدة عن التمزيق.

وأطلق عدد كبير من المرشحين سيارات الدعاية لبث الأغانى الدعائية، التى أعدّوها على طريقة المهرجانات وجابت الشوارع تعلن عن المرشحين لجذب انتباه الناخبين.

وكانت الظاهرة الأبرز التى لفتت الشارع البنهاوى هى أغنية الدعاية الخاصة بالمرشح إبراهيم السيد نصر سرحان الشهير بالعمدة إبراهيم سرحان مستقل دائرة بنها وكفر شكر، والتى جاءت على وزن وقافية أغنية «لقيت الطبطبة» للفنان حسين الجسمى، مستغلاً لحن الأغنية الأصلى، حيث طافت سيارة دى جى لبث الأغنية وجاء فى الكلمات «دعم الصقر مش هيكمل إلا بيك، ابن بنها هتلاقيه جنبك بيواسيك»، وهو ما أحدث تفاعلاً، ولفت انتباه المواطنين الذين تفاجأوا بالأغنية وتجاوبوا معها.

وفى المنوفية، أثارت دعاية انتخابية للكاتب ولاء الشيخ، المرشح المستقل عن دائرة تلا والشهداء، على جدران مقابر قرية كفر حمام التابعة لمركز تلا، حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث علق أحد الشباب على الصورة، قائلاً: «هى الدعاية فى المقابر لزمتها إيه»، وقال آخر مازحاً «الميت مالوش صوت يا جدعان».

وقال الصحفى ولاء الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لم أكن أعلم بالموضوع، وحذّرت الشباب من لصق أى صور دعائية على جدران أى منشأة حكومية، ولكننى فوجئت ببعض الشباب يلصقون الدعاية على جدار مسجد بالقرية». وأضاف «الشيخ»، أن صور الدعاية الملصقة على جدران المقابر مواجهة لأحد الشوارع الرئيسية بالقرية، مشدداً على أنه لم يكن يعلم بالواقعة، ولم يتخيل أن يقوم أحد الشباب فى الحملة بلصقها. وتابع أن «معارضين له هم من قاموا بالتشهير به والتصيُّد للأخطاء التى وقع فيها الشباب ونشرها على مواقع التواصل»، مؤكداً أنه لا يعتمد فى الدعاية الانتخابية سوى على وجوده على أرض الواقع، ولقاء المواطنين وكسب ثقتهم من خلال الأفعال لا الأقوال.

وردّت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى بيان أمس، على مزاعم بعض المرشحين عن دائرة مركز سنورس وطامية، التى تناول فيها وجود مشكلات بخزان «بيهمو» الذى تم افتتاحه منذ ما يقرب من عامين، والذى قضى على مشكلات ضعف مياه الشرب ببعض القرى، موضحة أنها تهدف لتحقيق مكاسب زائفة على حساب التقليل من مشاريع قومية.