"شعيب" يفتتح "روميل".. أشهر شواطئ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن افتتاح شاطئ روميل، أشهر شواطئ مدينة مرسى مطروح، بعد إعادة تطويره بالشكل اللائق فى ظل شهرته العالمية، حيث تعود تسميته إلى "روميل" قائد الجيش الألماني فى الحرب العالمية الثانية.

وقال "شعيب" في تصريح له، اليوم، إن افتتاح الشاطئ يأتى ضمن خطة وضعتها محافظة مطروح للارتقاء بعدد من الشواطئ بشكل يليق بمكانة المحافظة السياحية، وشملت أعمال التطوير إعادة تأهيل جميع الكافتيريات ودورات المياه واللاند سكيب وإضافة مساحات خضراء للشاطئ، وملعب للكرة الشاطئية، وإضافة شعار المحافظة وهو الغزالة، بالإضافة إلى إنشاء لسان سياحي بطول الشاطئ.

كما افتتح محافظ مطروح أعمال تطوير متنزه حديقة كليوباترا وسط المدينة بعد الانتهاء من إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبى وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، إلى جانب إضافة مظلة وتسخين لمياه الحمام خلال فصل الشتاء، مع إقامة تدريبات للسباحة والألعاب المائية لخدمة أبناء مطروح، فضلًا عن ملعب كرة القدم الخماسى وصالة الجيم وقاعة للمناسبات والمؤتمرات ليكون متنفسا لأهالى المحافظة.

وشاهد المحافظ واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح عروض رياضية وكورال غنائى للأطفال خلال زيارته لحديقة كليوباترا، وقال المحافظ إن هناك اهتماما بتطوير الشواطئ والحدائق والأماكن السياحية ومنها تطوير شاطئ الغرام السياحي، ومنطقة حمام كليوباترا، وشاطئ عجيبة، وروميل وحديقة الغزالة وحديقة العوام بالإضافة إلى تطوير حديقة كليوباترا وإنشاء حمام سباحة يساهم فى الاهتمام برياضة السباحة وتعليم أبناء مطروح السباحة وخوض البطولات المحلية والدولية.