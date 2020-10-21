السبت.. فصل التيار الكهربائي 5 ساعات عن مناطق بمدينة المنصورة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أرسلت إخطارًا لغرفة العمليات بالمحافظة بفصل التيار الكهربائي عن محطة محولات "قولنجيل" بالمنصورة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، يوم السبت المقبل لمدة 5 ساعات بدءًا من الخامسة صباحا.

وأوضح المهندس أحمد راضي، مدير هندسة كهرباء شرق المنصورة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء عنها بنطاق المدينة هي مناطق "جديلة، قولنجيل، توريل الجديدة، وتوريل القديمة، وكفر البدماص وتقسيم طرطير" وشوارع "سعد زغلول، و الدراسات، وقناة السويس، وفريدة حسان والمديرية القديمة والأتوبيس القديم وجزء من مساكن الشناوي وشارع الجيش من المحافظة وحتى أول شارع مساكن الشناوي وترعة المنصورية وشارع الجيش من المحافظة وحتى أول شارع مساكن الشناوي".

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.