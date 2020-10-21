سفير مصر السابق بقبرص: القمة الثلاثية رسالة قوية ضد استفزازات تركيا

قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق في قبرص، إن القمة الثلاثية التي جمعت زعماء الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص، جاءت لبحث أطر التعاون الثلاثي، وهي نموذج يحتذى به في التعاون الإقليمي وإدارة العلاقات الدولية.

وأضاف "عبدالحكم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أهمية القمة تعود إلى التطورات التي تشهدها منطقة شرق البحر المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، في ضوء السياسات الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في منطقة البحر المتوسط، وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقانون البحار، موضحا أن القمة وجهت رسالة قوية مفادها أن الدول الثلاث ترفض الأنشطة والسياسات الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، كما يرفض المجتمع الدولي التهديد باستخدام القوى المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لقبرص واليونان.

وأكد أن الاستفزازات التركية غير قانونية أو شرعية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار التدخل التركي في شمال العراق، واستمرار احتلال تركيا لشمال سوريا وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سوريا، والتدخل التركي العسكري في ليبيا ونقل المرتزقة إليها: "عندنا نشاطات استفزازية تقوم بها تركيا بالإضافة إلى التعدي على الحقوق السيادية لكل من قبرص واليونان، في المناطق السيادية الخالصة".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصبح على يقين بوجود تركيا وقطر في مقدمة الدول الداعمة للإرهاب والتي توفر الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن تركيا مستمرة في تدعيم وتقديم الدعم المادي للتنظيمات الإرهابية في مختلف دول الشرق الأوسط.