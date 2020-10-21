مرشحة "القائمة الوطنية": الرئيس السيسي يدعم المرأة بقوة والمستقبل للشباب.. وهدفي خلق مجتمعات صناعية متكاملة داخل القرى

أكدت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، التى تخوض الانتخابات على القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم المرأة بقوة، والمستقبل سيكون للشباب، وهدفها الذى تسعى لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة هو خلق مجتمعات صناعية متكاملة داخل القرى.. وإلى نص الحوار:

تنظيم عمل الباعة الجائلين قضية محورية.. وهذه الفئة قنبلة موقوتة يجب توفير مظلة حماية اجتماعية لها

ما أبرز التحديات التى تواجهكِ كمرشحة فى انتخابات برلمان 2020؟

- هذه الانتخابات لها طابع خاص، لأنها تجمع بين المقاعد الفردية والقائمة بواقع 568 مقعداً، ويتنافس عليها مرشحون مستقلون وآخرون عن الأحزاب السياسية، وبالتالى هى معركة انتخابية ليست سهلة فى جميع دوائر الجمهورية، سواء فى المرحلتين الأولى أو الثانية، والمنافسة مشتعلة بين قائمتى «من أجل مصر» و«المستقلين».

البعض يرى أن مرشح القائمة فُرص نجاحه مضمونة عن مرشحى الفردى؟

- غير حقيقى، والدليل أننى أخوض الانتخابات ببرنامج انتخابى منظم، أستهدف به الوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين بوسط الدلتا، وهناك ملاحظة يجب توضيحها، وهى أن نواب برلمان 2015 من أكثر المتضررين فى هذه الانتخابات، بسبب عدم إذاعة الجلسات البرلمانية فى وسائل الإعلام، ما كان له تأثير قوى فى انقطاع التواصل بين النائب والناخب، لذلك كنت حريصة على الوجود داخل الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ لتوضيح ماذا قدمت طوال الخمس سنوات الماضية.

الفصل التشريعى الجديد سيشهد أكبر تمثيل للمرأة فى تاريخ الحياة النيابية، فهل هذا سيضع عبئاً ثقيلاً وتحدياً أمام المرشحات اللاتى سيفُزن فى الانتخابات؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد، وهو حريص على دعم المرأة على جميع المستويات، وتجلَّى ذلك فى اختيار سيدات أصحاب خبرات لتولى حقائب وزارية مهمة، ودعم المرأة فى الملف الاقتصادى من خلال العديد من المشروعات التنموية التى كشفت عن رائدات أعمال، والأهم أن هذه الانتخابات البرلمانية الحالية تخوضها نسبة من السيدات الشابات، وهو ما يدل على أن مصر الجديدة تُبنى بسواعد شابة، كل الفئات التى تم تهميشها فى عهود سابقة، أصبحت موجودة وبقوة فى قلب المشهد.

ما أكثر الملفات التى ستعملين عليها حال فوزكِ فى الانتخابات؟

- منذ سنوات طويلة وأنا أعمل فى مجال المجتمع المدنى، وأرى أن الاستثمار الحقيقى فى البشر وكيفية اكتشاف مواهبهم، وبالتالى طوال السنوات الماضية كان لدىَّ تحدٍّ كبير هو كيفية تدريب الشباب من خلال برامج تدريبية متنوعة لصقل مهاراتهم لإنتاج حرف يدوية مصرية مكتوب عليها «صُنع فى مصر»، وبالفعل هناك طاقات شابة استطاعت من خلال هذه البرامج أن تشق اسمها فى عالم تصدير الكليم اليدوى ومصنوعات يدوية أخرى.

كيف يمكن الاستفادة من ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم الاقتصاد الوطنى؟

- هذا الأمر فى غاية الأهمية، فالدول الكبرى اقتصادياً فى العالم تعتمد على المجمعات الصناعية الإنتاجية الصغيرة، وخلال إعداد قانون المشروعات الجديد كنا حريصين على وضع إجراءات ميسرة تكفل للشباب إقامة مشروعات إنتاجية تشارك فيها قرى بأكملها على مستوى محافظات الجمهورية، لذلك سأعمل خلال المرحلة القادمة إذا كُتب لى الاستمرار داخل البرلمان على دعم المرأة فى مجال المشروعات متناهية الصغر، لخلق جيل جديد من سيدات الأعمال الصغيرات، وهو ما يسهم فى تعظيم الاقتصاد القومى.

ما القضية التى تنال اهتمامك حالياً؟

- تنظيم عمل الباعة الجائلين، لأنها وظيفة لعدد كبير من العاطلين، وبالتالى هذه الفئة أصبحت كالقنبلة الموقوتة التى يجب التعامل معها من خلال توفير مظلة اجتماعية لحمايتهم من المخاطر.

بناء الدولة

يجب على الجميع العمل من أجل بناء الدولة الحديثة من خلال اقتصاد قوى قائم على التنمية وتطوير المنتجات المصرية، والقيادة السياسية لديها اهتمام كبير بإحياء التراث الثقافى المصرى.