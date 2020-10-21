الإبراشي: القمة الثلاثية وجهت رسائل حاسمة لعربدة تركيا في البحر المتوسط

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، في غاية الأهمية من أجل الحفاظ على أمن البحر المتوسط وحقول الطاقة به.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن القمة الثلاثية تعد مثلثا مهما للحفاظ على أمن البحر الأبيض المتوسط وحقوق الجميع في الطاقة والغاز، وتابع: "لولا قوة مصر سياسياً وعسكرياً ما كانت وصلت هذه الرسائل القوية لمن يريد التدخل دون وجه حق".

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال القمة إننا لن نسمح بالعبث في البحر المتوسط.. وهذه رسالة حادة وحاسمة لتركيا وكل من يهدد أمن البحر المتوسط".

وأكد أن مصر لديها موقف من التدخلات التركية في المنطقة وشرق المتوسط، كون القاهرة ملتزمة بالشرعية الدولية والاتفاقيات الرسمية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي، شدد على مواجهة أي استفزازات في البحر المتوسط.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، التي عقدت اليوم، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.

وجاءت القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

وتناولت القمة عددا من الموضوعات في إطار 3 محاور رئيسية، هي: التعاون الثلاثي، وأهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدى غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية في شرق المتوسط، والقضايا الدولية خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية.