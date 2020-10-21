مؤتمر انتخابي بحضور 4 متنافسين على مقاعد النواب بالشرقية

شهدت عزبة الحريري بمدينة الزقازيق، مؤتمرًا انتخابيًا، بحضور 4 من مرشحي مجلس النواب المتنافسين بالدائرة الانتخابية الأولى ومقرها قسم شرطة أول الزقازيق، المخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 60 مرشحًا.

وكان "سمير أبو لبدة" مرشح النواب عن حزب "مصر المستقبل" دعا المرشحين الشباب المنافسين له في الدائرة، والذين لا تتوافر لديهم أموال لتنظيم مؤتمرات لاستضافتهم بأول مؤتمر انتخابي ينظمه بمدينة الزقازيق مع انطلاق الدعاية رسميا، وتلقى اتصالات هاتفية من عدد من المرشحين الذين أعربوا عن ترحيبهم بالفكرة وجرى التنسيق فيما بينهم لحضور المؤتمر.

وحضر المرشحون "عبد الله نصر وعبد اللطيف المغربى وألفت معوض" إلى جانب سمير أبو لبده وتحدث كل منهم عن برنامجه الانتخابي، ودعوا الناخبين للتوجه إلى مقار اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لأي مرشح يختاروه سواء صوتوا لصالحهم أو لأي منهم أو لغيرهم ممن يقتنعون ببرنامجه بعيدا عن العصبية وضجيج الحملات الدعائية.

وتشهد الدائرة حراكًا وتنافسًا شرسًا بين المرشحين الذين يبلغ عددهم 60 مرشحًا وينقسمون إلى 44 مستقلًا و16 من مرشحي الأحزاب بينهم 7 مرشحين عن حزب "مستقبل وطن" ومرشح عن حزب "مصر المستقبل" ومرشح عن حزب "المؤتمر" واثنين عن حزب "التحرير المصري" ومرشح عن حزب "حماة الوطن" وآخر عن حزب "مصر القومي" ومرشح عن حزب المصريين.

ويراهن المرشحون على اصوات مسقط رأسهم بالقرى نظرا لارتفاع الكتلة التصويتية بها، ما دفعهم إلى تنظيم جوالات مكوكية ليجوبوا القرى لإقامة مؤتمرات انتخابية أملا في حصد الأصوات، فيما يركز المرشحون بمدينة الزقازيق على المؤتمرات الانتخابية بالمدينة والقرى القريبة منها.