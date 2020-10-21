محمود الليثي يعلن تعافيه من كورونا: كان دور برد شديد

طمأن الفنان محمود الليثي، جمهوره معلنا تعافيه من فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر فيديو جديد عبر صفحته الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "الليثي" خلال الفيديو: "نحن بكامل صحتنا في الوقت الحالي، بعد أن مررنا من المرض اللعين بسلام، والمرض بالنسبة لي كان مثل دور برد شديد، ولكن زوجتي ووالدتي كانا في حالة مرضية صعبة".

ووجه "الليثي" الشكر لكل من دعا له وأسرته قائلا: "عندما كتبت منشورا خاصا بي، كنت أحتاج دعواتكم من قلبي، كما وجه الشكر لوزارة الصحة وأطقم الأطباء".

وعلق "الليثي" على الفيديو قائلا: "ما بعد فيروس كورونا، كملوا الفيديو للآخر، وقولولي انتم مين؟".

وسبق وأعلن الفنان محمود الليثي، إصابته بفيروس كورونا منذ أيام، بالإضافة إلى إصابة زوجته ووالدته.

وكتب "الليثي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام، وحالتي مستقرة الحمد لله".

وأضاف: "بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهم غير مستقرة، ومحتاجين دعاء، وآسف لو حد اتصل ومردتش".