استشاري بقصر العيني: تعاطي خل التفاح أو الينسون ليس له علاقة بكورونا

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، إنه على الرغم من تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فصل الشتاء، إلا أنه لا علاقة لكورونا بفصل الشتاء، ولكن هناك بعض السلوكيات التي ينتهجها المواطنون تساعد على انتشار الفيروس مثل البقاء في أماكن مغلقة.

وأضاف "منيسي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أن البرودة أو الحرارة ليس لها علاقة بانتشار المرض، فهو مرض تنفسي ينتشر بسرعة، كما أن تعاطي البعض لخل التفاح، وشرب الينسون لا علاقة له بكورونا أو المناعة.

وأوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، أن الشعور الزائف بالأمان، والابتعاد عن الإجراءات الاحترازية، وبعض السلوكيات في فصل الشتاء هو ما يزيد الإصابة بكورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات في كافة أنحاء العالم وليس مصر فقط.

وشدد منيسي ، على أن الأداء الحكومي في مواجهة فيروس كورونا كان عظيما، ولكن التراخي الإنساني هو السبب في زيادة الانتشار، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية هي الأهم الآن نظرا لعدم وجود أي لقاح له، كما أن المضاعفات التي تحدث لمرضى كورونا ليست لضراوة المرض، ولكنها أعراض تنفسية ومن يتوفون لديهم أمراض أخرى.

وأشار استشاري أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، إلى أن بعض مرضى كورونا يتوفون بسبب السمنة المفرطة والمدخنين، ومن لديهم أمراض تنفسية أو أمراض قلب، أو يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، ولكن زيادة الانتشار حاليا يعتمد على العادات البشرية لأن الفيروس سريع الانتشار وقليل الضراوة.

وشدد على أهمية التباعد، والبقاء في أماكن جيدة التهوية، والاستمرار في غسل الأيدي بالصابون والمطهرات، والاستمرار في نفس الإجراءات الاحترازية التي كان يتبعها الناس سابقا حتى ظهور لقاح للفيروس.