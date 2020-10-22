البترول: استطعنا إدارة أزمة كورونا بنجاح حتى الآن

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة استطاعت إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد، رغم التحديات التي واجهها العالم ومازال.

وأضافت الوزارة، أن من أبرز هذه التداعيات هو انخفاض سعر النفط عالميا بجانب هبوط أسعار صناعات الغاز والبترول.

وأشارت إلى أن الدولة استطاعت إدارة هذه الأزمة بنجاح، خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الآخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها، ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن.

وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين في المشروعات البترولية الجاري تنفيذها وأسرهم.

وتعمل شركات التسويق بقطاع البترول بقوة منذ بداية جائحة كورونا على تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من سوائل التعقيم والكحول الإيثيلى بتركيز 70%، إلى جانب الكثير من قطاعات الدولة، ما أسهم فى دعم جهود ضبط أسواق تلك المواد وتوافرها بسهولة ويسر من أجل أعمال النظافة والتعقيم.

كما أصدّرت وزارة البترول، الكتاب الدوري المتعلق بالضوابط اللازمة لحماية العاملين بالوزارة والمترددين عليها من تداعيات فيروس كورونا، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء المعمول بها.

وبالرغم من تأثر قطاع النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأثر العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، إلا أن قطاع البترول المصري أثبت صلابته وقدرته على مواجهة الأزمات وتغلبه عليها بما لا يخل بمسؤولياته أو يضر بالعاملين به، حيث لم يشهد القطاع تأثرا سلبيا بشكل كبير.