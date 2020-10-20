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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول

كتب:

حسن صالح
11:43 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بحي شرق وغرب شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول، بدءاً من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.

استهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تركيب السور الحديدي على كورنيش ترعة الإسماعيلية، بالقطاع الأول في مدينة الخصوص، حيث وجه بسرعة الانتهاء من القطاع بالكامل، واستكمال أعمال الرصف بالاتجاهين، كما شدد على ضرورة رفع جميع التراكمات على جانبي الطريق، أولاً بأول، والانتهاء من تسوية الطريق.

وقاد المحافظ، أثناء الجولة، حملة لإزالة الإشغالات أعلى الطريق الدائري، حيث وجه بإزالة جميع الأكشاك التي تتعارض مع أعمال توسعة الطريق، كما تابع الحملة بشارع "أحمد عرابي"، حيث تم إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين، وإشغالات المحلات التجاريه والكافيتريات والمطاعم، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإصدار قررات غلق للمحال والمنشآت المخالفة.

كما أسفرت الحملة، التي امتدت أيضاً إلى أسفل الطريق الدائري بناحية مسطرد، عن إزالة 3 أكشاك، و9 فروشات، وإشغالات خاصة بمحل عصير، بالإضافة إلى إجلاء 12 بائع متجول، وفصل ورفع 50 وصلة كهربائية مخالفة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإزالة تراكمات القمامة التي تم رصدها في عدد من الشوارع، وتخصيص سيارات لنقل هذ التراكمات من شارع "أحمد عرابي"، وتفعيل إدارات المتابعة بالمدينة والأحياء، لرصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

وفي وقت سابق، قاد "الهجان" حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها، في منطقة "الرياح التوفيقي"، وميدان "وابور الثلج"، وعزبة "السوق"، وأسفل كباري الرياح التوفيقي، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

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