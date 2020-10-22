"الصحة": قادرون على استيعاب أي زيادة في أعداد إصابات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تضرب بعض دول العالم، ولكن في مصر هناك ارتفاع طفيف في أعداد الإصابات، واصفا الوضع في مصر بأنه "مؤشر جيد"، وهذا يتزامن مع تراخي المواطنين في مصر في الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أننا يجب مناشدة المواطنين بالعودة مرة أخرى لاتباع الإجراءات الوقاية والاحترازية كوننا مقبلون على فصل الشتاء ولا نتمنى أن نصل لنفس السيناريو الذي وصلت إليه بعض الدول الأخرى في أعداد الإصابات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه حتى مع الارتفاع الطفيف في أعداد الإصابات بكورونا في مصر، إلا أن الأمور مستقرة، فمصر سجلت اليوم 178 حالة إصابة جديدة، رغم أن أمس سجلت 158 حالة، مناشدًا المواطنين في الوقت ذاته بعدم أخذ أدوية المناعة دون استشار الطبيب.

وأوضح "مجاهد"، أن الدولة المصرية بكل أجهزتها قادرة على استقبال أي زيادة في أعداد الإصابات ولكن يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي كونه سيوفر كثيرًا على المنظومة الصحية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا تحت التجربة، وتلقى هذا اللقاح عدد كبير في معظم دول العالم، وفي مصر 3 آلاف متطوع، ونستهدف 6 آلاف متطوع، موضحًا أن الوزيرة قامت بالتطوع من أجل إشعار المواطنين بالآمان.

وأوضح أن الوزيرة وجهت دعوة للمصريين للمشاركة في التطعيم وتجربة اللقاح، كونه لقاح أمن وفعال يحمي الإنسانية من فيروس كورونا وليس له أعراض جانبية كبيرة.