أستاذ مناعة عن إصابات كورونا: لازم نفوق لأننا مش هنقفل البلد تاني

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن التخوفات الحالية من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، هو أن معظم الإصابات أصبحت عائلية، أو على مستوى الأصدقاء، فالبعض تراخى في الإجراءات الاحترازية وعادت القبولات والأحضان والمصافحة مرة أخرى، ولم يتم الأخذ في الاعتبار التباعد الاجتماعي، مع قلة عدد مرتدي الكمامات.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أنه لاحظ في الآونة الأخيرة، أن المواطنين أصبحوا يذهبون للمساجد من أجل الصلاة بدون ارتداء الكمامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها استعداد لفتح المستشفيات مرة أخرى لاستقبال حالات كورونا، "مش هتستنى لما يحصل أزمة زي المرة اللي فاتت".

ووجه أستاذ المناعة، للمواطنين رسالة: "المسألة محتاجة وقفة للناس، لازم نفوق، إحنا ببساطة شديدة مش هنقفل البلد تاني، لازم الإجراءات الاحترازية تبقى أسلوب حياة، فيه حد من المرضى كان عنده 60 سنة، داخل عليا بدون كمامة لما طالبته يلبس الكمامة قالي بتخنقني، قولتله ده أنت أولى أنك تلبس الكمامة وتأخذ تطعيم الإنفلونزا".

وتابع: "كبار السن لازم يأخذوا مكملات معينة من الفيتامينات لأن المناعة عندهم بتبقى ضعيفة، بس فيه أنواع من الفيتامينات لو تم أخذها بزيادة تُسبب التسمم، خدوا بالكم".