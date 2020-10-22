فيديو.. الدفاع المدني السعودي يخمد حريقا ضخما في جبل غلامة

شهدت إمارة عسير في المملكة العربية السعودية، حريقًا ضخمًا في الأشجار الموجودة بمحافظة تنومة بمنطقة عسير جنوب السعودية.

وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بدء عملياته لإخماد النيران الذي تسارع انتشاره بسبب الرياح.

ووقع الحريق بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره، ولم يتسبب في وقوع أي ضحايا أو إصابات بشرية حتى الآن.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إنّ الدفاع المدني بتنومة ورده بلاغ مساء الأربعاء، بحدوث حريق في أعشاب وأشجار بجبل غلامة قرية ظهارة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة ووصلوا لموقع الحريق، وتبيّن أنّه موقع وعر جدًا يصعب معه استخدام الآليات في الإطفاء، وجرى استخدام الفرق المترجلة وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازية في المواقع السكنية القريبة.

#حريق_تنومه

اللهم اجعلها بردا وسلاما ..

تنوووووومه الحمدلله الحريق تم اخماده بنسبه ٧٠ ٪

حفظ الله الجميع وشكرا لرجال الدفاع المدني @SaudiDCD pic.twitter.com/tsdOuvu1Xh — برق تمير (@brgh_tumaer) October 22, 2020

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر ألسنة نيران واسعة ناجمة عن الحريق مع تصاعد كثيف للدخان في غابات جبل غلامه بين النماص وتنومة.