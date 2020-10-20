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السيطرة على حريق هائل بحظيرتي ماشية في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:37 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدينة على حريق هائل شب في حظيرتي ماشية بقرية "كفر طبلوها" التابعة لمركز تلا بالمنوفية، اليوم، ومنعت امتداد النيران للمباني المجاورة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة للعرض على النيابة العامة.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، بنشوب حريق في حظيرتي ماشية بقرية كفر طبلوها ملك المواطن "ر.ا".

وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وتمكنت القوات من إخمادها دون خسائر بشرية، فيما انتقلت قوة من مركز شرطة تلا إلى مكان الحادث وحررت المحضر اللازم عن الواقعة للعرض على النيابة العامة.

 

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة  . 

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