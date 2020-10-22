بـ7 طعنات.. تجديد حبس 3 طلاب 15 يوما قتلوا صديقهم في عزبة النخل

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 طلاب، 15 يوما، علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل صديقهم بـ7 طعنات في الصدر والقلب، في أثناء خروجه من المعهد بمنطقة عزبة النخل. وكانت النيابة العامة وجهت، للمتهمين تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، واستعجلت تقرير الصفة النهائية التشريحية لوفاة المجني عليه.

وأنهى 3 طلاب في منطقة العصارة الجديدة، بعزبة النخل في القاهرة، حياة صديقهم بـ7 طعنات نافذة في القلب والصدر، إثر مشاجرة نشبت بينهم في أثناء خروجهم من أحد المعاهد الذي يدرسون به.

وجرى ضبط أحد المتهمين، بينما تمكن الاثنان الآخران من الهرب، وكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريحها، لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي، يفيد مقتل طالب أمام أحد المعاهد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الجريمة، وتبين العثور على جثة محمد عادل، 22 عاما، وشهرته "بامبو"، مقيم بشارع محمود عبدالراضي، بمنطقة العصارة الجديدة في عزبة النخل الشرقية.

وبالفحص تبين إصابته بـ7 طعنات في الصدر والقلب، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 طلاب من أصدقائه

كما كشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمين، وأسفرت عن ضرب أحدهم له بـ7 طعنات متفرقة في القلب والصدر، توفي على إثرها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين الهاربين، وعرضهم علي النيابة العامة، التي أصدرت قرارها بالحبس 4 أيام علي ذمة التحقيقات وبالعرض علي قاضي المعارضات جدد حبسهم 15 يوما.