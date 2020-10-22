"صحة قنا" تحذر المواطنين من كورونا.. ومصدر: إصابة 15 حالة بالفيروس

شددت مديرية الصحة بقنا، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع تطبيق باقي الإجراءات الإحترازية، مثل المواظبة علي غسل الأيدي، والتخلص الآمن من الكمامات، واتباع الأساليب الآمنة عند العطس والكحة.

قالت المديرية، في بيان لها، اليوم، إن ذلك نظرا لما تشهده جميع البلاد المجاورة لمصر، وبعض الدول الأوروبية والأمريكية، من بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ومع بدء انخفاض درجات الحرارة والعام الدراسي، ومن مراقبة الأوضاع في مراكز المحافظة، من التزاحم في المحلات التجارية والكافيهات ووسائل المواصلات وقاعات الأفراح.

وقال مصدر في صحة قنا، إن وضع كورونا في قنا مستقر حتى الآن، وأن عدد الحالات المصابة، وموجودة في المستشفيات وصل إلى 15 حالة، بينهم حالات في مستشفى العديسات للعزل في الأقصر، مطالبا المواطنين بالحذر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سجلت 178 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بالفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد"، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة الصحة، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، 105883 حالات، من ضمنهم 98516 حالة شفيت، و6155 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول، بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل، لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.