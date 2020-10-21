سفير القاهرة بقبرص: مصر نموذج يحتذى به في منع الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة مي طه خليل، سفير مصر في قبرص، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قبرص تأتي في الفترة التي تمر بها منطقة شرق المتوسط بشكل سريع ومتتابع، ولقبرص أهمية كبرى كونها أقرب دولة أوروبية إلى منطقة شرق المتوسط.

وأضافت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قبرص هي الأقرب لمصر من تركيا أو أي دولة أخرى، وهي جزيرة صغيرة وتعد جسرا بين منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، موضحة أن توقيت القمة الثلاثية اليوم مهم جدا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وبسبب اجتياح فيروس كورونا أصر مسؤولو الـ3 دول على الالتقاء فيما بينهم لتأكيد التحالف الاستراتيجي بين مصر وقبرص واليونان.

وأكدت أن هناك انعكاسا إيجابيا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قبرص، حيث إن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان تمتاز بالقدم ولا يجوز اختزال تلك العلاقات في الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أن مصر تعد نموذجا يحتذى به في منع الهجرة غير الشرعية واحتواء اللاجئين، حيث نجحت مصر في ضبط حدودها ومنع وجود مثل تلك الممارسات، وهو الأمر الذي تنتهجه مصر للحفاظ على أرواح البشر: "مفيش ولا مركب هجرة غير شرعية خرجت من مصر، ومصر عندها 5 ملايين لاجئ أكثر من ضعف اللي موجودين في تركيا، ويتم معاملتهم كالمصريين".