في أول أسبوع دراسة.. 13 حالة اشتباه وإصابة بكورونا بـ3 محافظات

انطلق العام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية؛ لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولم ينقضِ الأسبوع الأول إلَّا وتحوَّل الحديث من الإجراءات المتبعة لإصابات بالفيروس التاجي، وظهور حالات اشتباه في 3 محافظات.

ففي محافظة البحر الأحمر، كشفت مديرية الصحة بالمحافظة، عن إصابة إحدى المعلمات بإحدى مدراس الثانوية العامة بنات في رأس غارب بفيروس كورونا، إذ جاءت نتيجتها إيجابية، واشتبه في مدرسة أخرى بالمدرسة، وعزلا صحيًا، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة معلمة بكورونا برأس غالب والاشتباه في أخرى و4 طالبات

وأكد أحد المعلمين، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"،الاشتباه في إصابة 4 طالبات في المدرسة ذاتها، لظهور أعراض تشبه أعراض كورونا، وتغيبن عن المدرسة، وفضلن البقاء في العزل المنزلي لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، مشيرًا إلى أن نسبة الغياب بين الطالبات، اليوم الخميس، مرتفعة لخوفهن من إصابتهن بالفيروس.

ورفض عدد من أولياء الأمور في رأس غارب، ذهاب بناتهم للمدرسة، مطالبين بغلق المدرسة طبقًا لقرار وزارة التربية والتعليم، لمدة 14 يومًا في حالة ظهور أكثر من حالة في مدرسة واحدة، مؤكدين أن صحة الطالبات في المقام الأول.

وأكد مدير إدارة رأس غارب التعليمية، في تصريحات صحفية، عزل المدرستين المصابة والمشتبه في إصابتهما بكورونا، مشيرا إلى أنّ المدرسة لم تُغلق حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعقيم المدرسة.

إصابة معلمة في أسيوط والاشتباه في أخرى

وفي أسيوط، تلقت مديرية الصحة، إخطارًا من مدير مدرسة "الأمل للصم وضعاف السمع"، بوجود حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين مشرفات المدرسة

وانتقل فريق من الطب الوقائي إلى المدرسة، وتبين إصابة "ر.م.ث" مشرفة نشاط بالمدرسة، ونُقلت إلى المستشفى؛ لإجراء التحاليل اللازمة، وتلقي العلاج اللازم، فيما عُزل أفراد أسرتها منزليًا، وأخذت العينات اللازمة؛ للتأكد من إصابتهم بالعدوى أم لا.

فيما شهدت مدرسة "الأقصى"، التابعة لمجمع مدارس دار حراء، أمس، حالة اشتباه بكورونا لمُدرسة مرحلة رياض الأطفال، وجرى استدعاء الطب الوقائي، ونقلت إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

الاشتباه في إصابة 5 طلاب بكورونا في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، أُصيب 5 طلاب بمدرسة سعيد التراس بمدينة "تلا"، بارتفاع في درجة الحرارة، خلال وجودهم في المدرسة، صباح أمس، وأكّدت مصادر لـ"الوطن"، أنَّ الطلاب حوِّلوا جميعًا إلى مستشفى تلا المركزي، لاتخاذ اللازم معهم خاصة مع ارتفاع درجة حرارتهم لأكثر من 38 درجة.

وأكّد الدكتور حافظ طعيمة مدير الصحة المدرسية بمدينة "تلا"، أنَّه انتقل إلى المدرسة بعد معرفته بنبأ الاشتباه في إصابة الطلاب، موضحًا أنَّ الطلاب الخمسة عانوا في أثناء وجودهم في المدرسة من ارتفاع في درجة الحرارة، وأخطرت الصحة المدرسية.

وأضاف "طعيمة"، لـ"الوطن"، أنَّ الحالات مجرد حالات اشتباه حتى الآن لم تثبت إصابتها ولا يزالون يخضعون للكشوفات والمتابعة بمستشفى تلا المركزي، مشددًا على أنَّه إن ثبت إصابة اثنين من الطلاب في فصل واحد سيتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا وفق البروتوكول المتبع مع المدارس.

فيما أكّد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمدينة "تلا"، لـ"الوطن"، أنَّه تمّ استدعاء أولياء أمور الطلاب لإخطارهم بالاشباه في إصابة أبنائهم بفيروس كورونا المستجد لأخذ احتياطاتهم، والاطمئنان على ذويهم، مشيرا إلى أنَّه تمّ متابعة كل الطلاب، والاطمئنان على سلامتهم، نافيًا شائعة اتخاذ قرار بإغلاق المدرسة.